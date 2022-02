Lazio-Napoli | Sarri | “C’è grande rammarico per il primo tempo”

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’allenatore della, Maurizio, ha parlato al termine della sconfitta casalinga contro ildi Luciano Spalletti.meglio noi” L’allenatore toscano ha parlato cosi della gara dei suoi: “Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel, ilè averlo chiuso sullo zero a zero. Abbiamo preso un goal al 93eesimo su un’ingenuità andando a triplicare un uomo in fascia ma se pensiamo all’andata dove ilper noi era ingiocabile abbiamo fatto grossi passi avanti. Col Porto abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento dopo il 2-1, oggi abbiamo preso dei rischi mettendo Luis Alberto centrale e ci gioca molto raramente. Era un ...