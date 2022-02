CorSport: Lazio-Napoli, Spalletti sceglie il 4-3-3. Torna Politano, con Osimhen e Insigne (Di domenica 27 febbraio 2022) Questa sera il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico. Il Corriere dello Sport dà la probabile formazione che sceglierà Spalletti per tentare l’assalto alla vetta della classifica di Serie A. “Spalletti ha le idee chiare sulla formazione, ritrova Lobotka (per la panchina) e tornerà a puntare su Ospina, portiere di campionato, per arginare le folate delle ultime partite”. Osimhen guiderà l’attacco. “Osimhen ritroverà una maglia da titolare anche in campionato (dopo l’iniziale panchina di Cagliari) e al suo fianco, oltre a Insigne, altro rientro dopo l’assenza in Sardegna, ci sarà Politano”. A centrocampo confermato Demme, che avrà accanto Zielinski e Fabian. La difesa non subirà cambiamenti: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Questa sera ilaffronterà laall’Olimpico. Il Corriere dello Sport dà la probabile formazione cheràper tentare l’assalto alla vetta della classifica di Serie A. “ha le idee chiare sulla formazione, ritrova Lobotka (per la panchina) e tornerà a puntare su Ospina, portiere di campionato, per arginare le folate delle ultime partite”.guiderà l’attacco. “ritroverà una maglia da titolare anche in campionato (dopo l’iniziale panchina di Cagliari) e al suo fianco, oltre a, altro rientro dopo l’assenza in Sardegna, ci sarà”. A centrocampo confermato Demme, che avrà accanto Zielinski e Fabian. La difesa non subirà cambiamenti: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario ...

