Calcio: Serie A. Juric 'Bene per 60 minuti, manchiamo nei particolari' (Di domenica 27 febbraio 2022) Il tecnico del Torino: "Bisogna cercare di riprendere la via giusta" TORINO - "Penso che la squadra abbia fatto per 60 minuti veramente un'ottima partita: abbiamo creato tanto e Cragno è stato ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Il tecnico del Torino: "Bisogna cercare di riprendere la via giusta" TORINO - "Penso che la squadra abbia fatto per 60veramente un'ottima partita: abbiamo creato tanto e Cragno è stato ...

