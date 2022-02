Bryan Danielson | “C’è una cosa che invidio molto a Jade Cargill”

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ospite del Masked Man Show,ha parlato del suo rapporto professionale con, definendosiso della TBS Champion della AEW per via della sua presenza scenica e del suo carisma: “Il wrestling èparticolare, nel senso che chiunque può diventare bravo se ci si mette d’impegno. Riuscire a mantenercisi è un altro discorso, ma è possibile diventarebravi nell’aspetto tecnico del wrestling. Ci vuole disciplina. La campionessa non si monta la testacontinua: “Nel poco tempo che ho passato finora con lei, vedo che si impegna. Lei… Posso dire che sonoso? Lei fa questo sport da poco più di 10 mesi, forse ora 11, e ha più presenza scenica e carisma da ...

Ancora nessuna notizia, invece, sulla possibile apparizione dell'AEW World Champion "Hangman" Adam Page, reduce da una grande vittoria ai danni di, e dei nuovi campioni di coppia ...Si è conclusa con successo la prima puntata di Dynamite, show di punta della All Elite Wrestling sul network americano TBS. Oltre a un fantastico match tra "Hangman" Adam Page evalevole per l'AEW World Championship, i fan hanno potuto assistere a un grande cambio di titolo nel corso della serata . Nel main event dello show, infatti, Jungle Boy e Luchasaurus ...Uno dei match più attesi di Revolution prossimo PPV della AEW è senza dubbio quello tra Jon Moxley e Bryan Danielson. In queste ore arrivano buone notizie per Moxley, visto che secondo le agenzie di s ...Dopo il suo clamoroso salto sui ring della compagnia rivale dei Khan, l'ex WWE Champion fa una riflessione sui writer della compagnia dei McMahon ...