Borrell: «L'Europa darà armi all'Ucraina. È caduto un altro tabù» (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 19.10 - Svolta storica della Ue “Mentre la guerra in Ucraina infuria e gli ucraini combattono coraggiosamente per il loro paese, l’Unione europea rafforza ancora una volta il suo sostegno all’Ucraina e le sanzioni contro l’aggressore, la Russia di Putin. Per la prima volta in assoluto, l’Unione europea finanzierà l’acquisto e la consegna di armi e altre attrezzature a un paese sotto attacco. Questo è un momento di svolta”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con una dichiarazione videotrasmessa questo pomeriggio a Bruxelles, insieme all’Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell’Ue. Borrell ha aggiunto che si aspetta che i ministri degli esteri, durante la loro videoconferenza di stasera, approvino le due misure d’emergenza che ha proposto “per ... Leggi su panorama (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 19.10 - Svolta storica della Ue “Mentre la guerra ininfuria e gli ucraini combattono coraggiosamente per il loro paese, l’Unione europea rafforza ancora una volta il suo sostegno all’e le sanzioni contro l’aggressore, la Russia di Putin. Per la prima volta in assoluto, l’Unione europea finanzierà l’acquisto e la consegna die altre attrezzature a un paese sotto attacco. Questo è un momento di svolta”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con una dichiarazione videotrasmessa questo pomeriggio a Bruxelles, insieme all’Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell’Ue.ha aggiunto che si aspetta che i ministri degli esteri, durante la loro videoconferenza di stasera, approvino le due misure d’emergenza che ha proposto “per ...

