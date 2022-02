Ai Mondiali di scherma gli ucraini si rifiutano di affrontare i russi: «Salvate l’Ucraina! Salvate l’Europa» – Il video (Di domenica 27 febbraio 2022) L’invasione della russia in Ucraina ha investito un mondo che non si aspettava nulla del genere. La squadra ucraina di scherma si trovava al Il Cairo quando è cominciata l’invasione: qui è in corso una tappa della Coppo del Mondo. Oggi gli atleti avrebbero dovuto affrontare la russia ma si sono ritirati dalla competizione mostrando un cartello con scritto «Fermate la guerra! Salvate l’Ucraina! Salvate l’Ucraina! Salvate l’Europa». Le due squadre si sarebbero dovute affrontare negli ottavi di finale. Dopo l’invasione dell’Ucraina anche il mondo della scherma italiano ha deciso di dare un segnale: ieri infatti la squadra femminile di ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) L’invasione dellaa in Ucraina ha investito un mondo che non si aspettava nulla del genere. La squadra ucraina disi trovava al Il Cairo quando è cominciata l’invasione: qui è in corso una tappa della Coppo del Mondo. Oggi gli atleti avrebbero dovutolaa ma si sono ritirati dalla competizione mostrando un cartello con scritto «Fermate la guerra!». Le due squadre si sarebbero dovutenegli ottavi di finale. Dopo l’invasione dell’Ucraina anche il mondo dellaitaliano ha deciso di dare un segnale: ieri infatti la squadra femminile di ...

Advertising

paolo_r_2012 : RT @LelloForlini: Sono ormai tantissime le reazioni che arrivano dal mondo dello sport: la Fifa ha deciso di non giocare più competizioni n… - LelloForlini : Sono ormai tantissime le reazioni che arrivano dal mondo dello sport: la Fifa ha deciso di non giocare più competiz… - hermesbarrios : RT @soniasicco: E’ il 1952 quando #IreneCamber da #Trieste, laurea in #chimica e sorriso sbarazzino, a #Helsinki vince nella #scherma la me… - iosonoBea : RT @soniasicco: E’ il 1952 quando #IreneCamber da #Trieste, laurea in #chimica e sorriso sbarazzino, a #Helsinki vince nella #scherma la me… - Giuli28_90 : Va bene la #Champions, va bene la #f1. Rimane il problema Mondiali #volley e questo weeekend c’è la Scherma a… -