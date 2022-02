Traffico Roma del 26-02-2022 ore 13:30 (Di sabato 26 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto Traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale un invito alla prudenza per vento forte sulla A12 Roma Civitavecchia vento forte anche sulla A24 Roma-teramo tra Roma Est e Castel Madama Frozen con i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata tra piazza di Priscilla via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est stanno sfilando per le strade del quartiere di San Basilio le maschere di carnevale termine evento previsto per le 14 terminerà alle 14 anche la stazione in via del Trullo in programma per le 14 una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli con termine previsto per le 19 manifestazione dalle 15 alle 18 anche in Piazza Bocca della Verità oggi e domani domenica 27 febbraio pedonalizzazione di via ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale un invito alla prudenza per vento forte sulla A12Civitavecchia vento forte anche sulla A24-teramo traEst e Castel Madama Frozen con i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata tra piazza di Priscilla via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est stanno sfilando per le strade del quartiere di San Basilio le maschere di carnevale termine evento previsto per le 14 terminerà alle 14 anche la stazione in via del Trullo in programma per le 14 una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli con termine previsto per le 19 manifestazione dalle 15 alle 18 anche in Piazza Bocca della Verità oggi e domani domenica 27 febbraio pedonalizzazione di via ...

