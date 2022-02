Szczesny | «Mi rifiuto di giocare contro chi rappresenta la Russia»

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 26 febbraio 2022) Come molti dei suoi compagni della nazionale polacca (che ha annunciato che non scenderà in campo a Mosca per i playoff mondiali) anche il portiere della Juve Wojciechscrive sui social la sua condanna alla guerra in Ucraina, confermando la volontà di non volerlanei playoff. “Mia moglie è nata L'articolo