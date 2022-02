Sondaggio “Corsera” | nel centrodestra cresce solo FdI Il partito di Renzi a rischio estinzione

(Di sabato 26 febbraio 2022) È ancora il segno”più” ad accompagnare Fratelli d’Italia nei sondaggi. L’ultima rilevazione è quella dell’Ipso di Nando Pagnoncelli, pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Ildi Giorgia Meloni incrementa dello 0,4 portandosi al 19,7 per cento. Meglio di FdI,il Pd (+0,2) al 21 per cento, mentre la Lega è stabile al 18 per cento e il M5S arretra di un decimale scendendo al 15,4. A rimetterci più di tutti, secondo il, è Forza Italia, che registra un calo di poco meno di un punto (0,9), segno inconfondibile del ritorno nell’ombra di Silvio Berlusconi dopo la sovraesposizione delle settimane politicamente occupate dall’elezione per il Quirinale. Per illa coalizione è al 46,6% Ciò nonostante, compre se altre forze più piccole, iltotalizza il 46,6 per cento. ...

