(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Pd è ilpartito con il 21% dei consensi (+0,2%), seguito a ruota da Fdi al 19,7% (+0,4%), dalla Lega, stabile al 18%, e dal Movimento 5 stelle con il 15,4% (-0,1%). Questo il quadro che emerge dall’ultimoo politico Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera e relativo a fine febbraio, in piena crisi Ucraina.Italia registra inoltre ”l’arretramento più consistente” (0,9%), attribuibile al “ritorno alla normalità dopo i riflettori puntati su Berlusconi e il suo partito durante le settimane che hanno preceduto l’elezione del presidente della Repubblica”. La federazione formata da ‘Azione’ e ‘+Europa’ con il 3,3% è “l’unica tra le altre forze politiche a superare la soglia di sbarramento prevista dall’attuale legge elettorale”. A livello di coalizioni, il centrodestra unito vale il 46,6 per cento, ...

Advertising

fisco24_info : Sondaggi politici: Pd primo al 21%, FdI seconda forza: (Adnkronos) - La rilevazione Ipsos per il Corriere della Ser… - Adnkronos : #Pd primo al 21%, FdI seconda forza: il #sondaggio Ipsos per Corsera. - italiaserait : Sondaggi politici: Pd primo al 21%, FdI seconda forza - sulsitodisimone : Sondaggi politici: Pd primo al 21%, FdI seconda forza - adaalighi : RT @ilvocio: Sondaggi politici. Fratelli d’Italia si conferma primo partito nelle intenzioni di voto. 'Ne usciremo migliori' un par de pall… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

...in calo e su questi tempi da trincea e filo spinato che l'avevano fatto risalire nei. ...avete qualche esperienza di combattimento e non volete più assistere all'indecisione dei vostri...Secondo un sondaggio condotto da Ipsos, l'agenzia internazionale specializzata ine ricerche di mercato Tre persone su quattro vorrebbero abolire la plastica monouso Il giornale '...(Adnkronos) – Il Pd è il primo partito con il 21% dei consensi (+0,2%), seguito a ruota da Fdi al 19,7% (+0,4%), dalla Lega, stabile al 18%, e dal Movimento 5 stelle con il 15,4% (-0,1%). Questo il qu ...Solo un campo largo del centrosinistra (con Azione e Italia viva) sarebbe competitivo. FI perde lo 0,9 per cento ...