"Smontate i cartelli stradali e incendiate gli alberi". Il piano ucraino per rallentare i russi (Di sabato 26 febbraio 2022) Il governo di Kiev ha invitato tutti i cittadini ucraini a fare la loro parte per intralciare la marcia russa in Ucraina con ogni mezzo a disposizione Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Il governo di Kiev ha invitato tutti i cittadini ucraini a fare la loro parte per intralciare la marcia russa in Ucraina con ogni mezzo a disposizione

Advertising

UffailnickA : @MassimoPatan @Agenzia_Ansa Sto leggendo di tutto Chi santifica gli ucraini che, catturati soldati russi feriti, li… - mapegu : RT @fanpage: #Ucraina, l'agenzia statale per la gestione stradale fa un appello ai cittadini:'Smontate i cartelli stradali' #RussiaUkraineC… - shineelite2 : RT @fanpage: #Ucraina, l'agenzia statale per la gestione stradale fa un appello ai cittadini:'Smontate i cartelli stradali' #RussiaUkraineC… - pant012 : RT @fanpage: #Ucraina, l'agenzia statale per la gestione stradale fa un appello ai cittadini:'Smontate i cartelli stradali' #RussiaUkraineC… - fanpage : #Ucraina, l'agenzia statale per la gestione stradale fa un appello ai cittadini:'Smontate i cartelli stradali'… -