Roma | s’improvvisano guide e incassano il profitto dei musei | centinaia di turisti ingannati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022). Giornata intensa per i controlli dei Carabinieri nel cuore della Capitale che hanno potuto constatare in prima persona come ci sia nell’aria un’atmosfera di ”rilassatezza” nei confronti della normativa anti-Covid. Certo, era deducibile. Di fatto, la notizia di un mancato prolungamento dello stato di emergenza oltre il 31 marzo, può aver ingenerato un clima di spensieratezza maggiore. E questo non solamente nelle zone periferiche in cui i controlli possono sembrare minori per frequenza, ma proprio in pieno centro storico. Liberi tutti aProprio in zona San Pietro, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi del Gruppo die del Nas di, hanno sanzionato i titolari di quattro attività commerciali. Si tratta, nello specifico, di un bar/tavola calda, una barberia, una birreria e una sala ...