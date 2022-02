Quell'uomo sulla gru e i killer barricati: "Così salvo vite umane" (Di sabato 26 febbraio 2022) Un ruolo non semplice Quello di un professionista che interviene per aiutare chi minaccia di suicidarsi o compiere una strage. Il maresciallo maggiore Paolo Giaminardi racconta la sua attività a IlGiornale.it Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Un ruolo non sempliceo di un professionista che interviene per aiutare chi minaccia di suicidarsi o compiere una strage. Il maresciallo maggiore Paolo Giaminardi racconta la sua attività a IlGiornale.it

Advertising

la_merli77 : RT @Krydyster: • Nel tempo delle fughe una donna si fermò preferendo rifugiarsi nell’amore che non fugge Dov’è raro il ritrovarsi Ere… - BebuCesco : RT @Krydyster: • Nel tempo delle fughe una donna si fermò preferendo rifugiarsi nell’amore che non fugge Dov’è raro il ritrovarsi Ere… - Dida_ti : RT @Krydyster: • Nel tempo delle fughe una donna si fermò preferendo rifugiarsi nell’amore che non fugge Dov’è raro il ritrovarsi Ere… - tuttotitti : @MarcoStac Considerato che quell'uomo sta zompando da un posto all'altro per non farsi ammazzare, direi che su un p… - trale_parole : RT @Krydyster: • Nel tempo delle fughe una donna si fermò preferendo rifugiarsi nell’amore che non fugge Dov’è raro il ritrovarsi Ere… -

Ultime Notizie dalla rete : Quell uomo Ma Zelensky sfida lo zar: "Non lascio il nostro Paese. Difenderemo la nazione" Un uomo solo, nemmeno più al comando. Che elogia le sue forze armate, che "fanno tutto il possibile"... magari a Leopoli, al confine con la Polonia, più vicino a quell'Europa che Zelensky e molti ...

Contraddizioni e imparzialità: quei testimoni non autorevoli ... che dir si voglia, solo grazie a testi affidabili, e quindi virtuosi ( phronimos è l'uomo virtuoso,... […] In seguito a quell'approvazione, un gruppo di scienziati comprendente anche accademici ...

"Così ho salvato quell’uomo Aveva lo sguardo assente" il Resto del Carlino Quell'uomo sulla gru e i killer barricati: "Così salvo vite umane" Il militare negoziatore: una figura il cui nome appare riduttivo ai più, al contrario invece della sua attività che è molto nota. Si tratta infatti di una figura speciale appartenente alle Forze ...

Un giorno…….. Un giorno lontanissimo arrivò ad Agrigento un uomo molto bello, elegante e dall’aria di gran signore. Gli Agrigentini lo ammiravano e gli portavano rispetto, lui era molto cordiale, perché il birbante ...

Unsolo, nemmeno più al comando. Che elogia le sue forze armate, che "fanno tutto il possibile"... magari a Leopoli, al confine con la Polonia, più vicino a'Europa che Zelensky e molti ...... che dir si voglia, solo grazie a testi affidabili, e quindi virtuosi ( phronimos è l'virtuoso,... […] In seguito a'approvazione, un gruppo di scienziati comprendente anche accademici ...Il militare negoziatore: una figura il cui nome appare riduttivo ai più, al contrario invece della sua attività che è molto nota. Si tratta infatti di una figura speciale appartenente alle Forze ...Un giorno lontanissimo arrivò ad Agrigento un uomo molto bello, elegante e dall’aria di gran signore. Gli Agrigentini lo ammiravano e gli portavano rispetto, lui era molto cordiale, perché il birbante ...