Nelle piazze del FVG per la pace in Ucraina

(Di sabato 26 febbraio 2022) Bandiere dell’che sventolano, cartelli che chiedono lo ‘stop alla guerra’, nastri gialli e blu ai polsi. Anche a Trieste i cittadini ucraini sono scesi in piazza per chiedere la fine del conflitto nella loro terra d’origine. L’occasione è stato un presidio organizzato da movimenti pacifisti, guidati dal Comitato per laDanilo Dolci. In piazza, a Largo Barriera, anche bandiere di Cgil, Cisl, Usb, Rifondazione comunista, Arcigay e bandiere della. Centinaia i presenti. Durante la manifestazione un gruppo di cittadini ucraini ha contestato alcuni interventi di natura politica tenuti al microfono.Il “no” alla guerra è stato ribadito anche a Udine, durante un presidio davanti alla Prefettura. Alla manifestazione, promossa da Donne in Nero di Udine, hanno aderito varie associazioni, tra cui Anpi Udine, Arcigay Friuli, ...