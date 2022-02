Mia, la bimba nata tra i bombardamenti di Kiev: “Difendiamo la vita e l’umanità” (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, i missili russi sono arrivati a Kiev, la capitale di un’Ucraina ormai sotto assedio. Sono immagini strazianti quelle che arrivano da tutto il Paese: un palazzo interamente sventrato, migliaia di persone in fuga, bombe che cadono sulla città. Ma una in particolare ci ha ricordato di come il miracolo della vita non si fermi mai, neanche nei momenti più bui: in un rifugio antiaereo è nata una bambina, Mia. A diffondere la foto, che ritrae la neonata in braccio alla madre (una giovane donna di 23 anni), è stata Hanna Hopko, presidentessa della conferenza Democracy in Action. Lo ha fatto con un post sulle sue pagine social, che in poche ore ha fatto il giro del mondo, e che è un vero e proprio inno alla vita. “Mia è nata in un rifugio questa notte, in ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, i missili russi sono arrivati a, la capitale di un’Ucraina ormai sotto assedio. Sono immagini strazianti quelle che arrivano da tutto il Paese: un palazzo interamente sventrato, migliaia di persone in fuga, bombe che cadono sulla città. Ma una in particolare ci ha ricordato di come il miracolo dellanon si fermi mai, neanche nei momenti più bui: in un rifugio antiaereo èuna bambina, Mia. A diffondere la foto, che ritrae la neoin braccio alla madre (una giovane donna di 23 anni), è stata Hanna Hopko, presidentessa della conferenza Democracy in Action. Lo ha fatto con un post sulle sue pagine social, che in poche ore ha fatto il giro del mondo, e che è un vero e proprio inno alla. “Mia èin un rifugio questa notte, in ...

