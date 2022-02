Litiga con collega per turni lavoro e lo minaccia con pistola

(Di sabato 26 febbraio 2022) Colleghi die anche coinquilini, hanno cominciato are suie i giorni di riposo, fino a quando uno dei due ha estratto unaperre l'altro. E' successo in un ...

Colleghi di lavoro e anche coinquilini, hanno cominciato a litigare sui turni e i giorni di riposo, fino a quando uno dei due ha estratto una pistola per minacciare l'altro. E' successo in un ...Non appena arrivati in ospedaleil fermato, i carabinieri sono stati avvicinati dal personale medico che hanno consegnato loro una dose di hashish che la ragazza picchiata aveva spontaneamente ...Colleghi di lavoro e anche coinquilini, hanno cominciato a litigare sui turni e i giorni di riposo, fino a quando uno dei due ha estratto una pistola per minacciare l'altro. (ANSA) ...Ana Mena ha risposto su Twitter a Francesco Monte: "Sto volando". In effetti, il tarantino aveva detto che a Sanremo ...