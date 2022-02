Libero: il Milan capolista ha un punto in meno della Juve di Pirlo. La mediocrità della Serie A è nei numeri (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche Libero si sofferma sulla mediocrità del campionato italiano. Non esiste più una squadra da 90 punti, come è stata la versione di Conte che chiuse a 91. La quota per il titolo si abbassa attorno a 84 punti, come nell’anno di pandemia. Dopo 27 partite, lo scorso anno, l’Inter aveva 65 punti. Ora il Milan, che conta quello stesso numero di gare, ne ha 57, cioè uno in meno della bistratta Juventus di Pirlo, che chiuse quarta a fine stagione. Il paradosso è che quella Juve era criticata, questo Milan invece è considerato in linea con le attese. Un segnale di mediocrità generale confermato dall’inconsistenza delle italiane in Europa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Anchesi sofferma sulladel campionato italiano. Non esiste più una squadra da 90 punti, come è stata la versione di Conte che chiuse a 91. La quota per il titolo si abbassa attorno a 84 punti, come nell’anno di pandemia. Dopo 27 partite, lo scorso anno, l’Inter aveva 65 punti. Ora il, che conta quello stesso numero di gare, ne ha 57, cioè uno inbistrattantus di, che chiuse quarta a fine stagione. Il paradosso è che quellaera criticata, questoinvece è considerato in linea con le attese. Un segnale digenerale confermato dall’inconsistenza delle italiane in Europa. L'articolo ilNapolista.

