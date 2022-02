Klaus Davi | il pentito di ' Ndrangheta | Mia madre disse che doveva saltare in aria

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Emanuele Mancuso, figlio di Pantaleone Mancuso (figura apicale dell'omonima cosca di Limbadi) rivela ai microfoni di Studio Aperto Mag, la trasmissione di Mediaset, i retroscena di una vicenda accaduta a novembre del 2016 e che riguardava il giornalista. "Mia- spiega - (Giovanna Ortensia del Vecchio attualmente agli arresti ndr) esclamò: 'questo qua se torna a venire se ne va con le gambe all'. Cioè non so se hai capito il senso. Qualcosa gli sarebbe sicuramente successo'". E ancora, prosegue ilchiave del maxi processo Rinascita Scott in corso a Lamezia Terme: "Allora io ho conosciuto il giornalista, rivela il, nell'occasione che ho avuto un incidente con la macchina anno 2016. Lui mi chiamò al ...