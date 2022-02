Inter | aperta un’indagine | le ultime sullo scandalo plusvalenze

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il campionato italiano continua a fare i conti con lo, secondo lenotizie sarebbe stataanche sull’. E’ quanto riporta TuttoSport. Il primo filone riguardava 11 squadre tra Serie A e Serie C, nell’elenco non figurava il nome dell’. Sono arrivati aggiornamenti anche sulla posizione della Juventus, secondo quanto emerso le eventualifittizie non servirono per alterare i parametri necessari per l’iscrizione al campionato, si tratta di una buona notizia per i bianconeri che rischierebbero al massimo una multa. L’indagine sull’riguarda ledal 2017 al 2019, dai bilanci risulta che il club nerazzurro ha incassato circa 90 milioni di euro. ...

La lotta scudetto è piùche mai, con Milan, Napoli eche hanno rallentato nettamente la loro corsa. Soltanto risultati negativi nelle ultime due di campionato per le tre che occupano il ...Cerchiamo ogni giorno di lavorarci su e credo che la squadra siaa queste novit à'. Senza ... rimasto in panchina per tutta la partita contro l': 'La mia è stata una scelta tattica - la ...In Europa e in campionato l'Inter sembra essersi smarrita. Difesa, centrocampo e attacco: Inzaghi ha problemi ovunque ...E soltanto Genoa (23) e Bologna (18) hanno avuto bisogno di più tiri per fare un gol I nerazzurri sono ancora il miglior attacco della Serie A, ma nell'ultimo periodo faticano davvero a trovare la via ...