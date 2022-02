Il Maggio musicale del Teatro Verdi (Di sabato 26 febbraio 2022) La direzione artistica ha scelto lo sfarzo barocco della chiesa di San Giorgio per sei concerti gratuiti, che avvicineranno nuovo pubblico alla grande musica Di Olga Chieffi Sarà una vera e propria primavera musicale quella che il Teatro Verdi di Salerno vivrà con l’intera città, e che sarà inaugurata martedì 15 marzo, dopo l’interruzione, imposta dal picco pandemico dei mesi scorsi. Di scena l’ Orchestra Luigi Cherubini che avrà quale ospite il violoncellista Giovanni Sollima nella doppia veste di direttore e solista, il quale proporrà un eterogeneo programma con gemme di raro ascolto, che sarà inaugurato da un oMaggio al celebre didatta napoletano, iniziatore della scuola violoncellistica italiana, Gaetano Ciandelli, allievo preferito di Paganini che gli aveva procurato molti concerti, e di Fenzi, con il suo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 febbraio 2022) La direzione artistica ha scelto lo sfarzo barocco della chiesa di San Giorgio per sei concerti gratuiti, che avvicineranno nuovo pubblico alla grande musica Di Olga Chieffi Sarà una vera e propria primaveraquella che ildi Salerno vivrà con l’intera città, e che sarà inaugurata martedì 15 marzo, dopo l’interruzione, imposta dal picco pandemico dei mesi scorsi. Di scena l’ Orchestra Luigi Cherubini che avrà quale ospite il violoncellista Giovanni Sollima nella doppia veste di direttore e solista, il quale proporrà un eterogeneo programma con gemme di raro ascolto, che sarà inaugurato da un oal celebre didatta napoletano, iniziatore della scuola violoncellistica italiana, Gaetano Ciandelli, allievo preferito di Paganini che gli aveva procurato molti concerti, e di Fenzi, con il suo ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo… - Agenzia_Ansa : Draghi conferma la fine dello stato d'emergenza. Lungo applauso della platea di imprenditori al Teatro del Maggio M… - Palazzo_Chigi : Draghi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Da aprile le #scuole resteranno sempre aperte per tutti, saranno i… - ChieffiOlga : Il Maggio musicale del Teatro Verdi | Cronache Salerno - BBC3MusicBot : ?? #NowPlaying on #BBCRadio3's #MusicMatters ??? Giuseppe Verdi, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino & Zubin M… -