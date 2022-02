Il cimitero di Palermo ha ancora grossi problemi

(Di domenica 27 febbraio 2022) Le bare in attesa di essere sepolte sono più di mille, il posto per conservarle manca, così come il personale

Si tratta di uno dei colpi ricostruiti dalla Procura die dai carabinieri che hanno ... lo avevano costretto a salire in macchina con la forza, condotto ale intimidito al tal punto da ...Intanto proseguono a ritmo spedito le operazioni di gara per la collocazione di 424 loculi temporanei aldei Rotoli: dopo la presentazione delle offerte, ad oggi sono state aperte 42 buste ...Le bare in attesa di essere sepolte sono più di mille, il posto per conservarle manca, così come il personale Nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli di Palermo, il più grande della città, il problema ...Prosegue l'iter burocratico per l'installazione di 424 loculi ipogei al cimitero di Santa Maria dei Rotoli, a Palermo. In corso apertura delle buste.