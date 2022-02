Guerra in Ucraina, Bloomberg: ‘Una settimana prima dell’invasione colloqui tra funzionari italiani e russi per investimenti Enel e Ansaldo’ (Di sabato 26 febbraio 2022) Poco più di una settimana prima dell’invasione russa dell’Ucraina e circa 20 giorni dopo le polemiche per il summit video tra Vladimir Putin e alcuni imprenditori italiani, si è tenuto un altro incontro tra non meglio specificati “officials” italiani e i loro omologhi russi per discutere di potenziali investimenti aziendali per centinaia di milioni di euro. A rivelarlo è Bloomberg che cita fonti vicine alle trattative, pur non specificando se si tratti di funzionari statali, anche se si specifica che nessun rappresentante delle aziende ha partecipato ai meeting. Le partnership in discussione riguardavano, tra gli altri, Ansaldo Energia, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, e Enel. Per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Poco più di unarussa dell’e circa 20 giorni dopo le polemiche per il summit video tra Vladimir Putin e alcuni imprenditori, si è tenuto un altro incontro tra non meglio specificati “officials”e i loro omologhiper discutere di potenzialiaziendali per centinaia di milioni di euro. A rivelarlo èche cita fonti vicine alle trattative, pur non specificando se si tratti distatali, anche se si specifica che nessun rappresentante delle aziende ha partecipato ai meeting. Le partnership in discussione riguardavano, tra gli altri, Ansaldo Energia, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, e. Per la ...

