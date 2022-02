FIFA 22: Aggiornamento trasferimenti invernali N° 2 (Di sabato 26 febbraio 2022) EA Sports tramite una nota ha comunicato che è ora disponibile il secondo Aggiornamento dei trasferimenti invernali per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Tra i trasferimenti più importanti annoveriamo quello del centrocampista portoghese Sergio Oliveira neo acquisto della Roma, del difensore francese Lucas Digne trasferitosi all’Aston Villa e del centrocampista messicano Jesus Corona accasatosi al club spagnolo del Siviglia. Di seguito l’elenco completo del secondo gruppo di carte aggiornate che sono disponibili nei pacchetti dalle ore 19:00 di venerdi 25 febbraio. FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 26 febbraio 2022) EA Sports tramite una nota ha comunicato che è ora disponibile il secondodeiper la modalità22 Ultimate Team. Tra ipiù importanti annoveriamo quello del centrocampista portoghese Sergio Oliveira neo acquisto della Roma, del difensore francese Lucas Digne trasferitosi all’Aston Villa e del centrocampista messicano Jesus Corona accasatosi al club spagnolo del Siviglia. Di seguito l’elenco completo del secondo gruppo di carte aggiornate che sono disponibili nei pacchetti dalle ore 19:00 di venerdi 25 febbraio.22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre ...

