Covid, Iss: “Rischio di morte o di ricovero in terapia intensiva per over 12 non vaccinati è 17 volte più alto di chi ha avuto il booster” (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono ancora circa 4,9 milioni gli italiani immunizzabili contro Covid che non ancora ricevuto una dose di vaccino. E sono crollate le nuove somministrazioni nella fascia over 50 per cui c’è obbligo del Green pass per lavorare. Ed è in questo contesto – mentre si attende l’inizio delle somministrazioni del vaccino proteico Novavax per cui è iniziata la distribuzione alle Regioni – che si inseriscono i dati sul Rischio di morte tra chi ha ricevuto il vaccino e/o anche il booster e chi no. La mortalità la popolazione over 12 fra il 31 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 è un dato chiaro in termini di efficacia dei composti che servono ad arginare il coronavirus Sars Cov 2: per i non vaccinati (114 decessi per 100mila abitanti) è 6 volte più alta rispetto ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono ancora circa 4,9 milioni gli italiani immunizzabili controche non ancora ricevuto una dose di vaccino. E sono crollate le nuove somministrazioni nella fascia50 per cui c’è obbligo del Green pass per lavorare. Ed è in questo contesto – mentre si attende l’inizio delle somministrazioni del vaccino proteico Novavax per cui è iniziata la distribuzione alle Regioni – che si inseriscono i dati sulditra chi ha ricevuto il vaccino e/o anche ile chi no. La mortalità la popolazione12 fra il 31 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 è un dato chiaro in termini di efficacia dei composti che servono ad arginare il coronavirus Sars Cov 2: per i non(114 decessi per 100mila abitanti) è 6più alta rispetto ai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nelle ultime settimane 'è stata registrata una diminuzione del numero dei casi segnalati, delle ospedalizzazioni e… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - GiovaQuez : Una nuova ricerca di Lancet “lascia poco spazio alla fantasia malata dei fenomeni da talk-show: il virus è stato ca… - Faillaluca : Covid, Iss: tra 0-9 anni incidenza 5 volte più alta che nelle altre fasce d'età. Mortalità 17 volte superiore nei n… - isladecoco7 : RT @mino_cappmont: Per la prima volta da quando ISS pubblica bollettini, la maggioranza dei ricoveri in terapia intensiva è costituita da p… -