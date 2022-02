Che triste il mondo in cui gli scemi sono invisibili e i villaggi sempre più scemi (Di sabato 26 febbraio 2022) Ho letto da qualche parte, non ricordo dove, che dietro ogni scemo del villaggio c’è un villaggio scemo. sono d’accordo. Ma vorrei spiegare perché, sperando di non offendere nessuno. Chi ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in un piccolo paese cinquanta o sessant’anni fa sa bene di che cosa sto parlando. Erano tempi in cui le disabilità mentali, accompagnate spesso a disabilità fisiche, venivano fatte oggetto di prese in giro di cattivissimo gusto, a volte persino crudeli; tempi di cui non è proprio il caso di avere nostalgia. Eppure, fatta questa premessa, in quei tempi per tanti versi durissimi, c’era qualcosa che rendeva forse meno dura la vita dello scemo e meno scemo il villaggio. Anzitutto la povertà diffusa, dalla quale per fortuna si incominciava a uscire, faceva sentire tutti, chi per un verso chi per un ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) Ho letto da qualche parte, non ricordo dove, che dietro ogni scemo delo c’è uno scemo.d’accordo. Ma vorrei spiegare perché, sperando di non offendere nessuno. Chi ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in un piccolo paese cinquanta o sessant’anni fa sa bene di che cosa sto parlando. Erano tempi in cui le disabilità mentali, accompagnate spesso a disabilità fisiche, venivano fatte oggetto di prese in giro di cattivissimo gusto, a volte persino crudeli; tempi di cui non è proprio il caso di avere nostalgia. Eppure, fatta questa premessa, in quei tempi per tanti versi durissimi, c’era qualcosa che rendeva forse meno dura la vita dello scemo e meno scemo ilo. Anzitutto la povertà diffusa, dalla quale per fortuna si incominciava a uscire, faceva sentire tutti, chi per un verso chi per un ...

