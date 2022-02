C’è ancora un Ganz e segna semper lu... (Di sabato 26 febbraio 2022) Simone Andrea Ganz ha solo parole di affetto per suo padre Maurizio, ma quando fai l’attaccante di lavoro, girare l’Italia con un cognome così può anche risultare ruvido. “Se fai bene pare scontato, perché d’altronde sei il figlio di Ganz, ma se sbagli finisci subito per essere bollato come ‘raccomandato’. Hai sempre gli occhi addosso”. Dice che ha imparato a gestire la cosa e tira dritto, si è fatto forte anche grazie alle parole di suo padre, che era chiamato “El segna semper lu” ed un motivo c’era, dato che ovunque è andato, negli anni Novanta, si è fatto conoscere a suon di reti, “ma chiunque lo ha incontrato parla di un uomo che è stato prima di tutto umile, terra terra, mai pieno di sé, e così mi ha educato ad essere”. Oggi, a 29 anni, Simone Andrea Ganz – uscito dal vivaio del Milan con cui ha ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) Simone Andreaha solo parole di affetto per suo padre Maurizio, ma quando fai l’attaccante di lavoro, girare l’Italia con un cognome così può anche risultare ruvido. “Se fai bene pare scontato, perché d’altronde sei il figlio di, ma se sbagli finisci subito per essere bollato come ‘raccomandato’. Hai sempre gli occhi addosso”. Dice che ha imparato a gestire la cosa e tira dritto, si è fatto forte anche grazie alle parole di suo padre, che era chiamato “Ellu” ed un motivo c’era, dato che ovunque è andato, negli anni Novanta, si è fatto conoscere a suon di reti, “ma chiunque lo ha incontrato parla di un uomo che è stato prima di tutto umile, terra terra, mai pieno di sé, e così mi ha educato ad essere”. Oggi, a 29 anni, Simone Andrea– uscito dal vivaio del Milan con cui ha ...

