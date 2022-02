"Camion russi con il sistema ToS-1". Missili termobarici, l'arma più atroce: come uccidono un uomo (Di sabato 26 febbraio 2022) Uno scenario "afghano" per l'Ucraina. Le immagini di Camion russi che varcano il confine con la Bielorussia ed entrano nel Paese invaso oltre 60 ore fa stanno facendo il giro del mondo. Questo perché quei mezzi sono equipaggiati, secondo quanto testimoniato da Frederik Pletigen, corrispondente della Cnn che ha pubblicato il video, con il famigerato sistema lanciafiamme ToS-1. Quei Camion a pianale piatto, cioè, trasportano una delle armi più letali mai viste su uno scenario di guerra, pensate appositamente per eliminare nella maniera più rapida e brutale possibile, ogni forma di vita su cui si abbatte. Il ToS-1 è un sistema Missilistico montato su un telaio di un carro armato T-72 che spara razzi termobarici ed è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Uno scenario "afghano" per l'Ucraina. Le immagini diche varcano il confine con la Bieloa ed entrano nel Paese invaso oltre 60 ore fa stanno facendo il giro del mondo. Questo perché quei mezzi sono equipaggiati, secondo quanto testimoniato da Frederik Pletigen, corrispondente della Cnn che ha pubblicato il video, con il famigeratolanciafiamme ToS-1. Queia pianale piatto, cioè, trasportano una delle armi più letali mai viste su uno scenario di guerra, pensate appositamente per eliminare nella maniera più rapida e brutale possibile, ogni forma di vita su cui si abbatte. Il ToS-1 è unstico montato su un telaio di un carroto T-72 che spara razzied è stato ...

