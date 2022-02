Advertising

sportli26181512 : Arsenal e Tottenham su un terzino del Lipsia: Il terzino sinistro del Lipsia Angelino potrebbe lasciare il club ted… - calciomercatoit : ????#Inter, conferme dalla Spagna: l'#AtleticoMadrid punta ancora #Lautaro - VoceGiallorossa : ?????????????? Premier League - L'Arsenal vince nel finale. Tottenham battuto a sopresa dal Burnley. Il Liverpool stravinc… - MimmoAdinolfi : @ilCallista Avevo una prima maglia del Liverpool crown paint una giallo blu dell'arsenal jvc e una gialla Holsten d… - SportInTV_IT : #SkySport - #PremierLeague 2021/2022: la 27a giornata #Skycalcio #chelsea #arsenal #tottenham #manchester… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Tottenham

Voce Giallo Rossa

Simone Inzaghi ©LaPresseOltre ad, conferma 'todofichajes.com', un'altra delle squadre che starebbe lottando per superare la folta concorrenza e acquistare il calciatore sarebbe ......45 Salernitana - Milan 2 - 2 CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 West Ham - Newcastle 1 - 1 16:00... City -2 - 3 CALCIO - LA LIGA 14:00 Granada CF - Villarreal 1 - 4 16:15 Osasuna - A. ...Il terzino sinistro del Lipsia Angelino potrebbe lasciare il club tedesco in estate e Arsenal e Tottenham hanno dimostrato interesse nei confronti del classe 97 spagnolo.AC Milan coach Stefano Pioli was left frustrated after their draw with Udinese.Milan were fuming over the manner of Udinese's equaliser, as Destiny Udogie b ...