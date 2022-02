Al via una rassegna di teatro e laboratori (Di sabato 26 febbraio 2022) Al via la rassegna teatrale e laboratori per i più piccoli. Il Comune di Lamporecchio e la Biblioteca Don Siro Butelli organizzano, a partire da oggi, un programma di iniziative dedicate ai bambini ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Al via lateatrale eper i più piccoli. Il Comune di Lamporecchio e la Biblioteca Don Siro Butelli organizzano, a partire da oggi, un programma di iniziative dedicate ai bambini ...

Advertising

andreapurgatori : #Putin sta testando la resistenza a #Kiev, prima di usare massicciamente aviazione e truppe di terra. #Zelensky sta… - _ruggero : RUGGERO - Se Vive Solo una Vida (Official Video) - RaiNews : Via Twitter il direttore di Roscosmos pone a Biden una serie di domande sul futuro: “Vuoi distruggere la nostra coo… - Smashdevil_19 : @marcullo02 @dello__98 Sì però c'è una via di mezzo tra quello forte di Parma e quello che inciampava sulla palla della Juve - 1950Elda : RT @g_effe: @1f6eed3c8c1c4e4 @SoniaLaVera Non guarda i camerieri laureati italiani a Londra che vanno per guadagnare una paga che in Italia… -