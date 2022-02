Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2022 ore 16:30 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA PERMANGONO I DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE E CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE Roma LE ALTRE NOTIZIE SULLA REGIONALE FLACCA TERMINATE LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO A CURA DI ASTRAL SPA NELLE GALLERIE TRA GAETA E SPERLONGA, LA CIRCOLazioNE E’ STATA RIPRISTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO OGGI RIPERCUSSIONI NEL TRASPORTO PUBBLICO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)DEL 25 FEBBRAIOORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA PERMANGONO I DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE E CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONELE ALTRE NOTIZIE SULLA REGIONALE FLACCA TERMINATE LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO A CURA DI ASTRAL SPA NELLE GALLERIE TRA GAETA E SPERLONGA, LA CIRCONE E’ STATA RIPRISTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO OGGI RIPERCUSSIONI NEL TRASPORTO PUBBLICO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma SCIOPERO MEZZI OGGI 25 FEBBRAIO/ Atac Roma e Atm Milano stop: orari tram, metro e bus ... Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri e rischia di bloccare non poco la viabilità ... SCIOPERO MEZZI E DISAGI AI TRASPORTI OGGI A MILANO E ROMA: INFO ORARI MEZZI ATM - ATAC Disagi in tutta ...

FERROVIA PESCARA - ROMA, MINISTRO GIOVANNINI, 'OPERA STRATEGICA', MARSILIO, 'ORA PROGETTO CONCRETO' Il rafforzamento della tratta ferroviaria Roma - Pescara è considerato una priorità per migliorare la viabilità e conseguentemente la competitività di tutto il Centro Italia. L'intervento, che si ...

