Ucraina, Zelensky: lasciati soli a difenderci, missili su Kiev (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Siamo rimasti soli a difendere la nostra nazione". È l'atto di accusa al mondo del presidente ucraino Zelensky, nel giorno in cui i russi entrano a Kiev. Zelensky ha poi invitato i cittadini russi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Siamo rimastia difendere la nostra nazione". È l'atto di accusa al mondo del presidente ucraino, nel giorno in cui i russi entrano aha poi invitato i cittadini russi a ...

