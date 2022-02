Ucraina, 15 ore in fila per entrare in Polonia: nonna racconta odissea di figlia e nipoti (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Quasi 15 ore in fila per riuscire a lasciare l’Ucraina e entrare in Polonia in condizioni “indescrivibili”, donne e bambini lasciati in balia di se stessi, senza generi di conforto o minimi servizi igienici a disposizione. A raccontare all’Adnkronos ‘l’esodo’ di una donna con due bambini di 9 e 11 anni è Okanna (da 20 anni in Italia), madre a nonna di questo piccolo nucleo che ieri sera ha abbandonato tutto, casa, marito e nonni nell’hinterland di Leopoli, per cercare di raggiungere ed entrare in Polonia. “Ho sentito mia figlia ieri sera e stamattina alle 11 – racconta angosciata Okanna – da prima delle 9 era in fila, insieme a centinaia di persone, per raggiungere il confine e riuscire ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Quasi 15 ore inper riuscire a lasciare l’inin condizioni “indescrivibili”, donne e bambini lasciati in balia di se stessi, senza generi di conforto o minimi servizi igienici a disposizione. Are all’Adnkronos ‘l’esodo’ di una donna con due bambini di 9 e 11 anni è Okanna (da 20 anni in Italia), madre adi questo piccolo nucleo che ieri sera ha abbandonato tutto, casa, marito e nonni nell’hinterland di Leopoli, per cercare di raggiungere edin. “Ho sentito miaieri sera e stamattina alle 11 –angosciata Okanna – da prima delle 9 era in, insieme a centinaia di persone, per raggiungere il confine e riuscire ...

