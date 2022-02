Advertising

infoitinterno : Tessile e hi-tech, a Mosca il soccorso di Cina e India: patti bilaterali anti-sanzioni -

ilmattino.it

L'Hang Seng di Hong Kong è in calo dello 0,2%, anche se icinesi sono in rialzo di oltre l'1%. ... Nelabbigliamento la più colpita è Geox ( - 15%), che realizza l'8% del fatturato in ...La Cina ha chiesto alla Russia di disinnescare le tensioni e tornare al dialogo. È questo il sunto della telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin avventa ieri in ...È questo il sunto della telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin avventa ieri in merito alla situazione in Ucraina. La Cina ha chiesto alla Russia di disinnescare l ...Parte dalla Puglia la comunità di consumatori, imprese e professionisti che, con un’app, va incontro alle piccole aziende del territorio durante la crisi economica e sociale più difficile degli ultimi ...