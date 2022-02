Siamo tutti Ruslan Malinovskyi…

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “Gli avevo chiesto se se la sentisse di giocare, sono contento per lui per questa doppietta. Il calcio a volte non risolve i problemi ma può dare un piccolo contributo per renderepiù vicini“. Per quanto possa essere giudicato solo come uno sport, in tempi duri come questi, tende ad unire. Come è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La 5 migliori maglie casalinghe dell’Atalanta appartenenti al ciclo Percassi “Mali-boomskyi” è il miglior realizzatore fuori area (davanti solo Leo Messi) Kovalenko? Una soluzione temporanea per un futuro (atalantino) a lungo termine (VIDEO) Gli highlights di Atalanta-AlbinoGandino 13-0 (VIDEO) La carica di Palomino: “Sto bene a Bergamo. Non vedo l’ora di ricominciare” Quali sono le condizioni di Robin Gosens? La ...