Scoppia il caso su Ivan Urgant, dopo il post contro la guerra non va in onda il suo show sulla tv pubblica russa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il programma del conduttore russo Ivan Urgant, «Evening Urgant», non è andato in onda ieri 24 febbraio e non andrà in onda neanche questa sera 25 febbraio. La decisione della tv pubblica russa Pervyj kanal, riferisce il post, sarebbe stata spiegata dai vertici come inevitabile per: «gli importanti eventi socio-politici», cioè il conflitto russo-ucraino in corso da 48 ore. Ma il sospetto sollevato dal sito di Meduza è la programmazione sia cambiata solo dopo il post pubblicato da Urgant sul conflitto in corso. Il celebre conduttore di «Ciao» si era schierato contro l’attacco russo in Ucraina, dopo che aveva pubblicato un ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il programma del conduttore russo, «Evening», non è andato inieri 24 febbraio e non andrà inneanche questa sera 25 febbraio. La decisione della tvPervyj kanal, riferisce il, sarebbe stata spiegata dai vertici come inevitabile per: «gli importanti eventi socio-politici», cioè il conflitto russo-ucraino in corso da 48 ore. Ma il sospetto sollevato dal sito di Meduza è la programmazione sia cambiata soloilto dasul conflitto in corso. Il celebre conduttore di «Ciao» si era schieratol’attacco russo in Ucraina,che avevato un ...

Advertising

Peggiodicosi_ : RT @RaiNews: Scoppia il caso sulla figlia del portavoce di #Putin, Elizaveta #Peskova, stagista al Parlamento europeo in forza nello staff… - infoitcultura : Amici 21, scoppia il caso Nunzio: braccio di ferro per Raimondo Todaro che perde le staffe - PorporaCristina : @luisati13 @ImolaOggi per la guerra..in Italia il governo fino ad oggi ha emesso DPCM non validi in realtà, perchè… - GrazianiAngela : Messa in atto la sostituzione etnica del Piano #Kalergi Privare del lavoro due italiane, per darlo agli immigrati.… - ananassobasso : RT @SecolodItalia1: Padova, bariste “licenziate” dal prete: il loro posto viene dato ai migranti. Scoppia il caso -