Sci alpino, Coppa Europa 2022: Franziska Gritsch centra la doppietta nello slalom di Bad Wiessee, 7a Lara Della Mea (Di venerdì 25 febbraio 2022) Franziska Gritsch centra la doppietta e vince anche il secondo slalom di Bad Wiessee (Germania) valevole per la Coppa Europa 2022 di sci alpino femminile. Se ieri l'austriaca aveva vinto il primo capitolo sulla pista teutonica grazie ad una splendida rimonta nella seconda manche, oggi ha dettato legge sin dalla prima discesa nella quale aveva fatto segnare il miglior crono, per poi gestire la situazione nella seconda metà di gara. Franziska Gritsch ha completato la sua prova con il tempo complessivo di 1:22.54 rifilando 34 centesimi alla svizzera Aline Danioth e 64 alla svedese Elsa Fermbaeck che completa il podio. Quarta posizione finale per la francese Marie Lamure con un distacco di ...

