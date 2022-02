Roma, lo fermano per un controllo ma trovano a bordo rifiuti pericolosi: 30enne nei guai (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si stava muovendo in zona Garbatella a bordo di un autocarro quando è stato fermato dalla Polizia Locale per dei controlli di routine: quello che però gli agenti hanno trovato non rientrava affatto nell’ordinario. A bordo del mezzo, infatti, era contenuto molto materiale di risulta edile, anche pericoloso. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale Gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Controlli a Roma: denunciato un 30enne italiano Sul suo mezzo erano presenti motori, parti di lavorazione meccanica, elettrodomestici, materiale di risulta edile e altri rifiuti anche pericolosi, ma lui non possedeva l’autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali: è finito così nei guai il conducente del mezzo, un ragazzo italiano di 30 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si stava muovendo in zona Garbatella adi un autocarro quando è stato fermato dalla Polizia Locale per dei controlli di routine: quello che però gli agenti hanno trovato non rientrava affatto nell’ordinario. Adel mezzo, infatti, era contenuto molto materiale di risulta edile, anche pericoloso. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale Gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Controlli a: denunciato unitaliano Sul suo mezzo erano presenti motori, parti di lavorazione meccanica, elettrodomestici, materiale di risulta edile e altrianche, ma lui non possedeva l’autorizzazione al trasporto dispeciali: è finito così neiil conducente del mezzo, un ragazzo italiano di 30 ...

