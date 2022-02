Putin ordina all’esercito ucraino un golpe militare su Kiev (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha etichettato i leader di Kiev come “drogati e neonazisti” e ha esortato i militari ucraini a deporre il Presidente Voldymyr Zelensky e prendere il potere. Così Vladimir Putin, nel corso di un intervento durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale russo, ha chiesto ufficialmente il colpo di Stato, un golpe militare, all’esercito ucraino. Parole che arrivano a 36 ore dall’inizio dell’invasione russa, con i carri armati inviati dal Cremlino che sono arrivati nei pressi della capitale. Parole forti che, dunque, mostrano il vero obiettivo di questa partita – giocata sulla pelle dei cittadini ucraini – del capo del Cremlino: “Prendete il potere nelle vostre mani. Sarà più facile per noi negoziare con voi che con questa banda di tossicodipendenti e neonazisti che si è ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha etichettato i leader dicome “drogati e neonazisti” e ha esortato i militari ucraini a deporre il Presidente Voldymyr Zelensky e prendere il potere. Così Vladimir, nel corso di un intervento durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale russo, ha chiesto ufficialmente il colpo di Stato, un. Parole che arrivano a 36 ore dall’inizio dell’invasione russa, con i carri armati inviati dal Cremlino che sono arrivati nei pressi della capitale. Parole forti che, dunque, mostrano il vero obiettivo di questa partita – giocata sulla pelle dei cittadini ucraini – del capo del Cremlino: “Prendete il potere nelle vostre mani. Sarà più facile per noi negoziare con voi che con questa banda di tossicodipendenti e neonazisti che si è ...

