Putin con l' Ucraina come Mentana con te Vittorio Sgarbi a valanga con la Merlino | gelo a La7 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Momenti di grande imbarazzo a L'aria che tira. Il programma di La7 sta finendo, Myrtasaluta i suoi ospiti mala interrompe: "Volevo fare una battuta. Per capire la situazione, tu pensa che Enricorispetto a te èVladimircon l', pensa all'elezione del presidente della Repubblica". Il paragone diè tanto sottile quanto ardito. L'obiettivo ormai di chiarato del presidente russo, dopo 48 ore di occupazione militare con i tank che marciano su Kiev, è quello di destituire il presidente Zelensky in un modo o nell'altro. Che sia per golpe militare dell'esercito ucraino ("Le autorità al potere sono drogati nazisti, vorrei trattare con voi", ha esortato i soldati ucraini lo Zar) o, peggio, per effetto di ...