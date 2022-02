Per la terza volta in trent'anni, dopo Sarajevo e Belgrado, i cittadini ucraini si sono svegliati la mattina del 24 con i suoni delle sirene e i fragori dei razzi (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Riceviamo notizie di attacchi illegali contro obiettivi e strutture civili, di uso di armi imprecise come i colpi di mortaio e l’artiglieria. Stiamo verificando con i nostri esperti una grande quantità di filmati per accertare tutte le circostanze denunciate. I precedenti delle forze armate russe, che in più occasioni hanno mostrato un completo disprezzo per le regole di guerra, non lasciano ben sperare». sono queste le parole di Riccardo Noury portavoce di Amnesty International Italia, in costante contatto con la sede dell’Associazione a Kiev, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Leggi anche › Guerra in Ucraina, Anna Safroncik: «Mio padre è ancora a Kiev. Le notizie che mi dà sono sconcertanti» ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Riceviamo notizie di attacchi illegali contro obiettivi e strutture civili, di uso di armi imprecise come i colpi di mortaio e l’artiglieria. Stiamo verificando con i nostri esperti una grande quantità di filmati per accertare tutte le circostanze denunciate. I precedentiforze armate russe, che in più occasioni hanno mostrato un completo disprezzo per le regole di guerra, non lasciano ben sperare».queste le parole di Riccardo Noury portavoce di Amnesty International Italia, in costante contatto con la sede dell’Associazione a Kiev, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Leggi anche › Guerra in Ucraina, Anna Safroncik: «Mio padre è ancora a Kiev. Le notizie che mi dàsconcertanti» ...

