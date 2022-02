Nathaly preoccupata per la frase shock contro Lulù e Jessica: “Mi squalificheranno” – VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante le nomination del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha vuotato il sacco sulla frase pronunciata da Nathaly Caldonazzo. Dopo la diretta, l’ex starlette del Bagaglino si è confidata con Antonio Medugno. Nathaly preoccupata per la frase shock: “Mi squalificheranno” Secondo Nathaly, infatti, durante la prossima puntata di lunedì sera verrà squalificata. Signorini, nel corso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante le nomination del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha vuotato il sacco sullapronunciata daCaldonazzo. Dopo la diretta, l’ex starlette del Bagaglino si è confidata con Antonio Medugno.per la: “Mi” Secondo, infatti, durante la prossima puntata di lunedì sera verrà squalificata. Signorini, nel corso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

