Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Oggi come mai vi invito a pregare” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per Oggi, ci chiama a trasformare la nostra vita in preghiera. come? Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Madonna anel suoper, ci chiama a trasformare la nostra vita in preghiera.? Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ReginaCatrambon : RT @CiaoKarol: ATTESA IN TUTTO IL MONDO PER IL MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE. Preghiera del 3° giorno del Triduo: - gabcillo : RT @CiaoKarol: ATTESA IN TUTTO IL MONDO PER IL MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE. Preghiera del 3° giorno del Triduo: - CecchettoDiana : RT @CiaoKarol: ATTESA IN TUTTO IL MONDO PER IL MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE. Preghiera del 3° giorno del Triduo: - GioLuna64 : RT @CiaoKarol: ATTESA IN TUTTO IL MONDO PER IL MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE. Preghiera del 3° giorno del Triduo: - CarmelaLupo : RT @CiaoKarol: ATTESA IN TUTTO IL MONDO PER IL MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE. Preghiera del 3° giorno del Triduo: -