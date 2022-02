Mahmood e Blanco, Brividi il singolo più venduto per la quarta settimana di fila (Di venerdì 25 febbraio 2022) Brividi di Mahmood e Blanco si conferma per la quarta settimana di fila il singolo più venduto in Italia Non si ferma il successo di Brividi, il brano di Mahmood & Blanco vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, che conquista per la quarta settimana consecutiva la prima posizione della classifica Fimi / GfK dei singoli più venduti in Italia, oltre a rimanere #1 nella classifica EarOne delle canzoni più trasmesse in radio da tre settimane e #1 su tutte le piattaforme digitali. Presentato sul palco più prestigioso d’Italia con un’esibizione straordinaria, il brano è stato il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022)disi conferma per ladiilpiùin Italia Non si ferma il successo di, il brano divincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, che conquista per laconsecutiva la prima posizione della classifica Fimi / GfK dei singoli più venduti in Italia, oltre a rimanere #1 nella classifica EarOne delle canzoni più trasmesse in radio da tre settimane e #1 su tutte le piattaforme digitali. Presentato sul palco più prestigioso d’Italia con un’esibizione straordinaria, il brano è stato il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream ...

