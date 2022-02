La F1 cancella il GP di Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra che la Russia ha innescato contro l’Ucraina costerà a Sochi il GP di F1. Con una nota ufficiale, la massima categoria ha annunciato l’uscita della gara dell’ex villaggio olimpico dal calendario. La decisione è stata presa il giovedì sera, quando il CEO Stefano Domenicali aveva radunato tutti gli stakeholders per decidere il da farsi. Prima della decisione finale, alcuni membri del paddock si erano già espressi a riguardo: Sebastian Vettel aveva detto che, qualunque cosa avrebbe fatto la formula 1, non avrebbe corso in Russia. Sebastian Vettel giura di non correre al Gran Premio di Russia La F1 boicotta il GP di Russia? Dopo l’attacco dell’esercito russo ai danni dell’Ucraina, sono emerse tutte le contraddizioni di un circus troppo legato a certi paesi. Il GP di Sochi è entrato con un regolare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra che laha innescato contro l’Ucraina costerà a Sochi il GP di F1. Con una nota ufficiale, la massima categoria ha annunciato l’uscita della gara dell’ex villaggio olimpico dal calendario. La decisione è stata presa il giovedì sera, quando il CEO Stefano Domenicali aveva radunato tutti gli stakeholders per decidere il da farsi. Prima della decisione finale, alcuni membri del paddock si erano già espressi a riguardo: Sebastian Vettel aveva detto che, qualunque cosa avrebbe fatto la formula 1, non avrebbe corso in. Sebastian Vettel giura di non correre al Gran Premio diLa F1 boicotta il GP di? Dopo l’attacco dell’esercito russo ai danni dell’Ucraina, sono emerse tutte le contraddizioni di un circus troppo legato a certi paesi. Il GP di Sochi è entrato con un regolare ...

