Kiev lancia l'appello: 'Aiutateci a salvare il cinema ucraino, gli hacker russi stanno cancellando i cloud' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un appello che raggiunge Globalist tramite Leonardo Barrile di Samarcanda Film, collega di Libet a Berlino che è stato tra i primi ad aprire il cloud della sua società agli upload della collega. Leggi su globalist (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unche raggiunge Globalist tramite Leonardo Barrile di Samarcanda Film, collega di Libet a Berlino che è stato tra i primi ad aprire ildella sua società agli upload della collega.

Advertising

sole24ore : ?? Invasione #Ucraina: #Russia alle porte di #Kiev, missili sulla città. Durissimi scontri, i russi hanno il control… - myrtamerlino : ?? L'#Ucraina lancia un appello drammatico ai propri cittadini: 'Armatevi di #molotov, state attenti e non abbandona… - sole24ore : Invasione Ucraina: Russia alle porte di Kiev, nuove esplosioni in città. Zelensky: resto qui - @sole24ore - Fa_nuilos : RT @myrtamerlino: ?? L'#Ucraina lancia un appello drammatico ai propri cittadini: 'Armatevi di #molotov, state attenti e non abbandonate le… - an12frnc : RT @myrtamerlino: ?? L'#Ucraina lancia un appello drammatico ai propri cittadini: 'Armatevi di #molotov, state attenti e non abbandonate le… -