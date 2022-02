Kiev | carro armato russo schiaccia un' auto | Video

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Unha travolto eto volontariamente un'civile. È quanto mostra un filmato ripreso da una cittadina diche è apparso questa mattina sui social. L'anziano alla guida dell'è miracolosamente sopravvissuto. Nel filmato si vedono i cittadini diche si adoperano per soccorrerlo e tirarlo fuori dalle lamiere. Guarda tutti iGuerra Russia-Ucraina: le immagini dei primi civili uccisi dai bombardamentidistrutte, sangue sulle strade ed un corpo di un civile esanime ...Guerra Russia-Ucraina: papà in lacrime saluta la figlia in partenzaTantissime le foto ed iche mostrano la sofferenza ed il ...

...armato, il video postato su Twitter Bombardieri di Mosca hanno colpito anche l'aeroporto di Velyka Omelyana, vicina a Rivne, cittadina del nordovest dell'Ucraina a circa 300 chilometri da......rimasto a, gli è stata consegnata da Tokyo una spada samurai del suo bisnonno e oggetti tradizionali. Dopo averli vestiti, ha detto che il samurai deve proteggere il paese in cui si trova!...Effettivamente il carro armato corrisponde all’aspetto di uno Strela, e Open ha identificato la curva come parte di Obolonskyi Avenue nel distretto di Obolon a Kiev. E questo è tutto quello che ...Video Cronaca: Kiev, Carro Armato Russo travolge un'auto. Immagini terribili. Le truppe russe stanno entrando a Kiev e contano di farla cadere in poche ore. Un uomo è riuscito a salvarsi per miracolo, ...