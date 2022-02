Inter-Lukaku | sarebbe un peccato non farci un pensierino | Inzaghi si è accorto che

Advertising

Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - edonistico : @macho_morandi l'hanno detto sia lui che antonello (suo agente). ovvio che 115 milioni facessero gola all'inter ma… - edonistico : @macho_morandi vabbe icardi ha forzato implicitamente, nel senso che creava casini nello spogliatoio da anni, era o… - calciomercatoit : ????#Inter, #Scamacca o #Lukaku: bivio #Marotta in attacco - turi_san01 : RT @interchannel_ic: ???? #Inter in pole per Gianluca #Scamacca, giusto che si punti più su di lui che su Lukaku. 23 anni, forte di testa, pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lukaku

Corriere della Sera

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato: i nerazzurri hanno scelto Scamacca come rinforzo per l'attacco, nessun possibile ritorno diL'scarta il ritorno di Romeluin nerazzurro. C'è un prescelto per rinforzare l'attacco la prossima estate e corrisponde al nome di Gianluca Scamacca. Come scrive La Gazzetta dello ...Si sofferma sul mercato dell'Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tmw. La firma de La Nazione esclude un ritorno di, che costerebbe troppo sia come cartellino che come ingaggio, e scrive tra l'altroIl Tucu rientrerà tra il derby e la Salernitana, l’ecuadoriano resta un’incognita: riuscirà a trovare spazio? Contro il ...La partita Genoa - Inter del 25 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022 ...