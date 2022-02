Higuain chiama Messi in MLS

Advertising

Gonzalo Higuain, attaccante dell'Inter Miami, in una intervista a Stats Perform ha chiamato Messi in MLS. "La MLS è un campionato importante e in crescita. Ogni anno diventa più bello e combattuto. Messi? Spero che possa venire qui. Sarebbe un vantaggio per la MLS ma anche per lui che sarebbe felice e si divertirebbe".