Il circuito di sci alpino, archiviate le Olimpiadi di Pechino 2022, è pronto a ripartire. A Crans Montana sono previste ben due discese valide per la Coppa del Mondo durante questo weekend. La prima ci sarà domani alle ore 10:30 mentre la seconda domenica alle ore 10:00. Quest'oggi la francese Gauche ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda prova di libera (1'10"61). La sciatrice transalpina ha preceduto la norvegese Mowinckel ed il duo franco-svizzero composto da Romane Miradoli e Priska Nufer (terze a pari merito). La prima delle azzurre è stata Federica Brignone, un argento ed un bronzo per lei durante la recente spedizione cinese. Solamente ottava Sofia Goggia, che si è espressa in questo modo al termine della discesa: "Ho sbagliato il primo salto e sono finita lunga su una porta, poi mi sono irrigidita

giorgio_gori : Sofia #Goggia è tornata. A Malpensa c’erano i suoi genitori e i vertici delle Fiamme Gialle. Io le ho donato la ban… - sportface2016 : #Scialpino | #Goggia: 'Non sono al meglio. L'impegno profuso in #Cina è stato pazzesco' - Gazzetta_it : Ginocchia e infortuni, non solo 'miracolo Goggia': i tempi di recupero 'normali' - niccolo_f : RT @MaoistiN: Cara mamma #Brignone, l'uscita su #Goggia si commenta da sola. I risultati sul campo si rispettano (e lei come atleta dovrebb… - infoitsport : Sofia Goggia e Federica Brignone, Paola Magoni non usa mezzi termini -