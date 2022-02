Conte all’ambasciatore ucraino: “Lavoro per piano europeo rifugiati” (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA – Conte all’ambasciatore ucraino si è rivolto con parole molto chiare: “Comprendiamo il pericolo delle sofferenze per i civili e il rischio di un esodo dei rifugiati; lavorerò affinché si ragioni di un piano europeo di gestione dei flussi e siano alleviate le sofferenze e i disagi dei cittadini ucraini costretti a fuggire”. Conte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Ucraina: tensione Usa-Russia a Ginevra, ‘Niente veti sulla Nato’ “L’invasione russa in Ucraina creerebbe una nuova Cecenia”, parola di Johnson Il Governo italiano condanna ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA –si è rivolto con parole molto chiare: “Comprendiamo il pericolo delle sofferenze per i civili e il rischio di un esodo dei; lavorerò affinché si ragioni di undi gestione dei flussi e siano alleviate le sofferenze e i disagi dei cittadini ucraini costretti a fuggire”.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Papa Francesco drusso: “Sono preoccupato per la guerra” Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Ucraina: tensione Usa-Russia a Ginevra, ‘Niente veti sulla Nato’ “L’invasione russa in Ucraina creerebbe una nuova Cecenia”, parola di Johnson Il Governo italiano condanna ...

